Aksaray'da çobanlara 2 milyon TL destek ödemesi yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da çobanlara 2 milyon TL destek ödemesi yapılacak - Son Dakika

Aksaray'da çobanlara 2 milyon TL destek ödemesi yapılacak

6 saat önce

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da eğitime katılarak sertifikalarını alan çobanlara yaklaşık 2 milyon TL destek ödemesi yapılacak.

Aksaray'da çobanlara 2 milyon TL destek ödemesi yapılacak, System.String[]

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da eğitime katılarak sertifikalarını alan çobanlara yaklaşık 2 milyon TL destek ödemesi yapılacak.


Aksaray'da iki buçuk hafta süren kursu başarıyla tamamlayan 79 çoban kursiyer, düzenlenen törende belgelerini aldı. Aksaray Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen törende sertifikalarını alan çobanlar 5 bin TL çoban desteğine başvurmaya da hak kazandı.


Burada bir açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, bu yıl başvuruda bulunan 350 çobana yaklaşık 2 Milyon TL destek ödemesi yapılacağını belirterek, "Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla uğraştığı Aksaray'ımız 2018 resmi rakamlarına göre tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10 il arasında yer almaktadır. Aksaray'ımızda 2014 yılında başlayan ve son 2 yılda daha da artarak imzalanan protokoller çerçevesinde 184 adet tarım ve hayvancılık kursu açılmış, bin 482'si bayan, 3 bin 592'si erkek olmak üzere 5 bin 81 çiftçimiz eğitilerek belgelendirilmiştir. 2,5 hafta süre ile 104 saatlik süreyle çoban eğitimi alan, peygamber mesleğini icra eden ve sürdürülebilir hayvancılığın vazgeçilmezi olan 79 tane değerli çobanımız sertifikalarını alacak. Alacakları bu sertifika ile 2019 yılı içinde 5 bin TL çoban desteğine başvurma hakkına sahip olacaklardır. 2018 yılında 187 adet çobanımıza 935 bin TL bu kapsamda destek ödemesi yapmıştık. 31 Aralık 2019'a kadar başvurusu devam edecek olan bu destek kapsamında şuan başvurularımız il genelinde 350'ye ulaşmış olup inşallah bu sene yaklaşık 2 Milyon TL civarında çobanlarımıza destekleme ödemesi yapacağız" dedi.


"Hepimiz Çobanız, bulunduğumuz mesulden sorumluyuz"


Programda bir konuşma yapan Aksaray Valisi Ali Mantı ise, çobanlık mesleğinin kutsallığına değinerek, "Aksaray'ımız bir tarım ve hayvancılık kenti. Biz burada tarım ve hayvancılığı ihmal edersek diğer sektörler kesinlikle ihmal edilmiş olur. Aksaray'ımız da, sıralamalara baktığımızda Türkiye'de ve özellikle Orta Anadolu'da sıralamada her konuda çok ciddi bir yerde. Çobanlık çok kutsal bir meslek. Hepimiz çobanız. Ayeti kelimede de geçer. Hepiniz çobansınız. Bulunduğunuz yerdeki mesul olduğunuz alandan sorumlusunuz. Bizlerde mesul olduğumuz alandan sorumluyuz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından kursa katılan 79 çobana sertifikaları verildi. - AKSARAY

Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:58 Kaynak: İHA
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