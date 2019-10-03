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Aksaray'da çocuk parkı kundaklandı

1 saat önce

Aksaray'da çocuk parkı kundaklandıAKSARAY - Aksaray'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çocuk parkı kundaklandı.

Aksaray'da çocuk parkı kundaklandı

AKSARAY - Aksaray'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çocuk parkı kundaklandı. Alevler içinde yanan çocuk parkında 25 bin liralık maddi hasar oluştu.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi 2671 Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Belediyesi tarafından çocuklar için yaptırılan oyun parkı, saat 10.45 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanmak suretiyle yakılarak ateşe verildi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Çıkan yangın sonucu parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının kasıtlı ve kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edildi. Yangında kullanılmaz hale gelen oyun setinin tamamen yanması sonucu 25 bin liralık maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Belediye ekipleri yangın sonrası kullanılmaz hale gelen çocuk oyun parkındaki demir aksanları söktü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Aksaray Emniyet İl Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parkını kundaklayarak yakan ve kamu malına zarar veren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan çocuk parkının kundaklanarak yakılması vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Aksaray'da çocuk parkı kundaklandı

Aksaray, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
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