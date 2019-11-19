Son Dakika Haberleri: Aksaray'da çocuklarda öğrenme bozuklukları konulu konferans düzenlendi
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Aksaray'da çocuklarda öğrenme bozuklukları konulu konferans düzenlendi

7 saat önce

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ortak çalışmasıyla "Özgül Öğrenme Güçlüğü" konulu konferans düzenlendi.

Aksaray'da çocuklarda öğrenme bozuklukları konulu konferans düzenlendi, System.String[]

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ortak çalışmasıyla "Özgül Öğrenme Güçlüğü" konulu konferans düzenlendi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta katılımcılara çocuklarda öğrenme bozukluğu tedavisi ve yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte böyle bir toplantı yapıldığından dolayı mutlu olduğunu belirten Mantı, toplantının Aksaray'a ve insanlığa fayda getirmesi temennisinde bulundu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de erken tanının önemine dikkat çekerek, bu gibi programların ailelerin, öğretmenlerin ve ilgili kurumların bilinçlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Aksaray Üniversitesi, Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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