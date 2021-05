Aksaray'da çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği devam ediyor - Son Dakika

Aksaray Belediyesi, pandemi sürecinde hiçbir aksaklığa meydan vermeden çölyak hastalarına glütensiz gıda teminini sürdürüyor. Gıda paketleri içerinde glüten içermeyen gıda ürünleri yer alıyor.

Aksaray Belediyesi, glütensiz gıda tüketmek zorunda kalan çölyak hastalarına, her ay düzenli olarak gıda ürün paketi dağıtıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve başlamasıyla birlikte şehirde çölyak hastaları belirlenmiş ve bu hastalıkla mücadele eden ailelere gıda desteği sağlanmaya başlamıştı. Sosyal İşler Müdürlüğü, pandemi sürecinde kentte yaşayan çölyak hastalarının glütensiz gıdalara daha kolay ulaşmaları ve bu konuda mağduriyet yaşamamaları için gıda paketlerini belirlenen adrese ulaştırmaya devam ediyor. Kent genelinde çölyak hastası 101 aileye her ay düzenli olarak gıda desteğinde bulunan Aksaray Belediyesi, glütensiz gıda paketlerini hijyen kurallarına uygun şekilde belirlenen adreslere ulaştırıyor. Dağıtımı yapılan gıda paketleri içerisinde çölyak hastalarının tüketmek zorunda oldukları glüten içermeyen un, makarna, ekmek karışımı gibi gıda ürünleri yer alıyor. - AKSARAY