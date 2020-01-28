Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u çinli 12 kişi gözlem altında - Son Dakika
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Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u çinli 12 kişi gözlem altında

6 saat önce

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altındaAKSARAY'da, öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan, 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'coronavirüs' şüphesi ile tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor.

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında

AKSARAY'da, öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan, 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'coronavirüs' şüphesi ile tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Kapadokya gezisi kapsamında dün Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine gelen, 10 Çinli turistten 1'i, öksürük ve bulantı şikayetleriyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi'nin acil servisine geldi. Çin'de görülen 'coronavirüs' nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan, ulaşımı sağlayan tur şirketinin şoförü ve rehber de 112 Acil Hizmetleri personeli tarafından korunaklı ve izole olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amacıyla hastane çalışanlarına maske dağıtıldı. Hastanedeki 12 kişi, bugün ise intaniye (enfeksiyon hastalıkları) servisinde özel bölüme alındı. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanılmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya gezisine katılan turistlerden 1'inin öksürük şikayeti üzerine, temasta bulunan diğerlerinin de tedbir amaçlı gözelm altında olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da gözlem altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu, 24 saat kontrol altında tutulacaklarını, bakanlığa gönderilen kan tahlillerinde olumsuz sonuç çıkmazsa taburcu edileceklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u çinli 12 kişi gözlem altında

Çin Halk Cumhuriyeti, Aksaray, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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