Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (2) - Son Dakika

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (2)

6 saat önce

12 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA TUTULMAYA DEVAM EDİYOR10'u Çinli turist, 2'si Türk, 12 kişinin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulmasına devam ediliyor.

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (2), System.String[]

12 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA TUTULMAYA DEVAM EDİYOR

10'u Çinli turist, 2'si Türk, 12 kişinin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulmasına devam ediliyor. 12 kişinin hastanenin intaniye (enfeksiyon hastalıkları) servisinde müşahede altında tutulması nedeniyle o kattaki hastalar başka bölüme alındı. Gözlem altında olan 12 kişiden sadece öksürük ve bulantı şikayeti olan turiste, gerekli tedavilerin yapıldığı öğrenildi. 'Corona virüsü'nün belirlenmesi için alınan kan örnekleri testinin henüz sonuçlanmadığı ve yapılan testte gerekli bulguya rastlanılmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:12 Kaynak: DHA
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