Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4) - Son Dakika

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4)

6 saat önce

'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINAN 12 KİŞİ TABURCU OLDU Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 10'u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan 1 kişide 'H1N1' tanısı konduğunu açıkladı.

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4), System.String[]

'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINAN 12 KİŞİ TABURCU OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 10'u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan 1 kişide 'H1N1' tanısı konduğunu açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra gözlem altında bulunan 12 kişi taburcu oldu. Çinli turistlerin sabah saatlerindeki İstanbul'dan hareket edecek olan uçakla ülkeden ayrılacakları öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:51 Kaynak: DHA
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