Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4) - Son Dakika

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4)

6 saat önce

'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINAN 12 KİŞİ TABURCU OLDU Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 10'u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan 1 kişide 'H1N1' tanısı konduğunu açıkladı.

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4), System.String[]

'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINAN 12 KİŞİ TABURCU OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 10'u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan 1 kişide 'H1N1' tanısı konduğunu açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra gözlem altında bulunan 12 kişi taburcu oldu. Çinli turistlerin sabah saatlerindeki İstanbul'dan hareket edecek olan uçakla ülkeden ayrılacakları öğrenildi.

Haber: AKSARAY,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
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