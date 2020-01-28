Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4) - Son Dakika

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Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (4)
6 saat önce
'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINAN 12 KİŞİ TABURCU OLDU Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 10'u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan 1 kişide 'H1N1' tanısı konduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINAN 12 KİŞİ TABURCU OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 10'u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan 1 kişide 'H1N1' tanısı konduğunu açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra gözlem altında bulunan 12 kişi taburcu oldu. Çinli turistlerin sabah saatlerindeki İstanbul'dan hareket edecek olan uçakla ülkeden ayrılacakları öğrenildi.
Haber: AKSARAY,
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