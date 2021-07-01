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Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi - Son Dakika

Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi

01.07.2021 16:17

Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi Aksaray'da korona virüsle etkin mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan çadır ile Covid-19 aşısı vatandaşların ayağına getirildi.

Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi

AKSARAY - Aksaray'da korona virüsle etkin mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan çadır ile Covid-19 aşısı vatandaşların ayağına getirildi.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na çadır kuruldu. Sabah saatlerinde başlayan uygulama kapsamında sağlık çalışanları tarafından çadıra gelen vatandaşların aşı kayıtları oluşturuldu. İlk dozu vurulan vatandaşlar için ise ikinci doz kaydı açıldı. Çoğunlukla 65 yaş üstü vatandaşların ilgi gösterdiği uygulamada yüzlerce vatandaşa Covid-19 aşısı vuruldu. Aşısını olan vatandaşlar, uygulamanın yerinde bir hizmet olduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi. Aşı çadırına gelen vatandaşların kayıtları ve aşı vurma işlemlerinin ardından belli bir süre bekletilerek sağlık kontrolleri de yapıldı. Herhangi bir sağlık sorununun yaşanmadığı stantta vatandaşlar aşı işleminin ardından gerekli uyarılar yapılarak gönderildi. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından dileyen vatandaşların üçüncü doz aşı yaptırabileceği açıklaması üzerine ilk iki doz aşılarının üzerinden zaman geçen vatandaşlara da istekleri doğrultusunda üçüncü doz aşıları yapıldı.

Aşısını yaptıran 66 yaşındaki Ahmet Meral vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bugün kent meydanında aşı olunuyormuş. Bizi çağırdılar. 6 kişi toplandık, aşımızı olduk. Bu aşıyı getiren devletimize, Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün halkımıza öneriyoruz. Aşılarını olsunlar. Ben aşı olmam, bana bir şey olmasın demesinler. Taşıyıcı olabilirler. Karşıdakilere geçebilir. Bütün halkımız duyarlı olsun" dedi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda denk geldiği aşı merkezini ziyaret ederek aşı vurulduğunu belirten Osman Ceylan ise, "Hükümet meydanında yürürken burada aşı merkezini gördüm. Bugün kurulmuş. Yani aşının ayağımıza kadar gelmesi çok güzel bir hizmet. Sağlık çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yani artık aşı ayağımıza geldi. Herkes hükümet meydanına gelip burada sıra beklemeden, randevu almadan aşı vurulabilir. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi
Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi
Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi
Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi
Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Aksaray, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aksaray'da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi - Son Dakika


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