Aksaray'da Covid-19 denetimi - Son Dakika

- Aksaray'da Covid-19 denetimi

AKSARAY - Aksaray'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda iş yerleri ve karayollarında denetim yapıldı.

Aksaray'ın merkeze bağlı Topakkaya Beldesi Bölge Trafik Şubesi önünde yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri ve denetimine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da katıldı. Araçlar emniyet ve jandarma ekiplerince durdurularak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması denetlenirken, Vali Hamza Aydoğdu şoför ve yolcularla sohbet ederek Covid-19 tedbirleri alınması ve maske takmanın öneminden bahsederek yolculara maske ve küçük çocuklara hediye verdi.

Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada, "Bütün arkadaşlarımız farklı noktalarda kontrollerimizi yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımız yolculuklarında maske kuralına riayet ediyorlar. Buradan şunu söylememiz gerekiyor, biliyorsunuz bizim Aksaray yolu ana anterlerden birisi. Bayramda yaklaşık 200 binin üzerinde günlük araç geçişi var. Buna rağmen emniyet müdürlüğümüz, jandarmamız burada ve çok ciddi anlamda yolcularımıza hem rehberlik ediliyor hem de güzel bir şekilde maske takmayanlara uyarılarımızı yapıyorlar. Bugün bizler Aksaray'da Valilik, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Jandarmamız, Sağlık Müdürlüğümüz, Tarım Müdürlüğümüz hep alandayız. Sebebi de şu; gerçekten geleceğimiz için, çocuklarımız için ve kendimiz için mutlak suretle bu maske hijyen ve mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Eğer biz birbirimizi seviyorsak, bir birimizi sayıyorsak mutlak suretle buna riayet etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz en hızlı yayılan virüslerden birisi bu son zamanlarda da biraz böyle bir tırmanışa geçti gibi bir hava var onun için hep birlikte el birliği ile bu şehrin adı ada şehri sülaha, salihler şehri olmak hasebi ile birlikte gayret etmemiz gerekiyor. Özellikle istirhamım bütün vatandaşlarımızdan maske kuralına mesafe kuralına ve temizlik kuralına mutlak suretle uyalım" dedi.