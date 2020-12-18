Cuma namazı kapalı spor salonlarında kılındı - Son Dakika

Namaz kılmak için spor salonlarına gelen cemaatin ateşi ölçüldü ve dezenfektan kullanarak salonlara girişine izin verildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında havaların soğuması nedeniyle cuma namazlarında camilerde yoğunluğun önüne geçmek için Aksaray Spor Salonu ve Dağılgan Spor Salonu'nda cuma namazı eda edildi.

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