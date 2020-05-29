Aksaray'da cuma namazı, maskeli ve sosyal mesafeli kılındı - Son Dakika

AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerin ibadete açılmasının ardından, bugün 292 camide maskeli ve sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün tekrar açıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen 292 camide, sosyal mesafeli ve maskeli bir şekilde cuma namazı kılındı. Namazda vatandaşlar, evlerinden getirdikleri seccadeleri kullandı. Kentteki Ulu Cami'nin avlusu ve yeşil alan bölümünde ise yaklaşık bin kişi cuma namazını kıldı.Cemaatten Şahin Turgut, "Yüce Mevla'ya sonsuz şükürler olsun. Bugünleri gösterdi. Bütün Müslüman alemine sıhhat, sağlık ve afiyet versin. Bir daha o günleri Allah göstermesin. Bugünden daha mutlu bir gün olamaz" diye konuştu.