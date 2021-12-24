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Aksaray'da darbedilen öğrencinin avukatı Şahin, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

Aksaray'da darbedilen öğrencinin avukatı Şahin, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi Açıklaması

24.12.2021 12:57
Aksaray'da darbedilen öğrencinin avukatı Şahin, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi Açıklaması

Aksaray'da öğretmeni tarafından darbedilen öğrencinin avukatı Ali Oğuz Şahin, "Öğretmenin yargılamanın sonucunda da en ağır cezayı herhangi bir indirim nedeni uygulanmadan alması hepimizin ortak temennisi." dedi.

Aksaray'da öğretmeni tarafından darbedilen öğrencinin avukatı Ali Oğuz Şahin, "Öğretmenin yargılamanın sonucunda da en ağır cezayı herhangi bir indirim nedeni uygulanmadan alması hepimizin ortak temennisi." dedi.

Avukat Şahin, AA muhabirine, müvekkilinin okulunda öğretmeni tarafından ciddi şekilde darbedildiğini söyledi.

Sanık hakkında dava açıldığını ifade eden Şahin, "Sanığın yargılandığı suç basit bir yargılama değil. Sanık, yaralamanın nitelikli halinden yargılanıyor. TCK'nin 86. maddesinin 3. fıkrasının b-d bentleri var. 'Ruhen ve bedenen kendini savunamayacak kişiye karşı suçun işlenmesi', ayrıca 'kamu görevinin kötüye kullanılarak bu suçun işlenmesi' durumuyla yargılanacak. Öğretmenin yargılamanın sonucunda da en ağır cezayı herhangi bir indirim nedeni uygulanmadan alması hepimizin ortak temennisi." diye konuştu.

Şahin, öğrencilerin öğretmenlere birer emanet olduğunu, milli eğitim camiasındaki öğretmenlerin fedakarlıkları ve özverileriyle toplumun saygısını kazandıklarını ifade etti.

Bu olayın kesinlikle tüm öğretmenler ve eğitim camiasına mal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Gerek Valimiz Hamza Aydoğdu gerekse Kaymakamımız Ahmet Karatepe başta olmak üzere bütün idare makamlar, ivedilikle yapılması gereken tüm işlemleri yaptılar. Sanık, açığa alınmış durumda. Biz bu sürecin de takibinde olacağız. Allah'a şükür yavrumuzda o kötü görüntülere rağmen ciddi bir yaralanma yok. Biz bu duruma şükrediyoruz. Psikolojik olarak da ailemiz ve yavrumuz hasar almış halde. Aileyle ve yavrumuzla görüştüm. İnanın çok üzüldüm. Böyle bir olayın kimsenin başına gelmesini istemeyiz."

Darbedilen öğrenciye fizyolojik hasardan ziyade psikolojik hasara maruz kaldığı için destek verildiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Çocuğun gördüğü psikolojik hasar tedavi edilecek. Bu durum maalesef çok daha uzun sürecek gibi duruyor. Umarım yavrumuz için gelecekte her şey daha iyi olur. Özellikle ulusal medyadan bir talebimiz olacak. Evladımızın ciddi şekilde maruz kaldığı şiddet olayının mümkünse kendi çocukları gibi düşünüp o çocuğun geleceği açısından yüzü açık şekilde yayımlanmamasını talep ediyoruz. Ailemiz de bu konuda çok hassas ve çok yıpranıyor. Çocuğumuzun ömür boyu karşısına çıkacak bir durum."

Şahin, sürecin takipçisi olacaklarını, müvekkil ve aile adına manevi tazminat davası açacaklarını bildirdi.

Olay

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.

Hazırlanan iddianamede sanık Ali Rıza Y. hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan üst hadden ceza verilmesi istenmişti.

Aksaray'da darbedilen öğrencinin avukatı Şahin, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi Açıklaması
Aksaray'da darbedilen öğrencinin avukatı Şahin, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi Açıklaması

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milli eğitim bakanlığı, Ali Oğuz, Aksaray, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da darbedilen öğrencinin avukatı Şahin, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da darbedilen öğrencinin avukatı Şahin, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi Açıklaması - Son Dakika
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