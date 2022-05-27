Aksaray'da darbettiği öğrencisinin babasıyla tartışan eski öğretmene uzaklaştırma kararı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, darbettiği öğrencisinin babasıyla kavgada ettiği öne sürülen eski öğretmen hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.

İddialara göre, eski matematik öğretmeni Ali Rıza Y, 14 Aralık'ta Şehit Salih Aksu Ortaokulunda darbettiği öğrenci S.T.K. ile Aksaray Caddesi'nde öğrenci servisi beklerken karşılaştı.

Kendisiyle konuşmak istediğini söylen Ali Rıza Y'den korkarak kaçan S.T.K, durumu babası Duran K'ye anlattı. Bunun üzerine Duran K, ertesi gün oğluna öğrenci servisine kadar eşlik etti.

Duran K, aynı caddede karşılaştığı Ali Rıza Y'yi oğluyla konuşmaması için uyardı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekiler tarafından ayrılan taraflar, hastaneden darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ali Rıza Y. hakkında S.T.K. ile ailesine yaklaşmaması için 3 ay süreyle "çağrı üzerine koruma kararı" alındı.

Olay

Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada 14 Aralık'taki olayla ilgili öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da gözaltına alınan Ali Rıza Y. hakkında adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.

Ali Rıza Y. hakkında hazırlanan iddianamede, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan sanığa üst sınırdan ceza verilmesi istenmişti.

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, eski matematik öğretmeni Ali Rıza Y'ye 10 ay hapis cezası verilmişti.

İtirazı değerlendiren Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi, öğrencisini darbettiği gerekçesiyle dava açılan eski matematik öğretmenine verilen 10 ay hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararla ilgili dosyayı, yeniden yargılama için Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine geri göndermiş, ikinci kez hakim karşısına çıkan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.