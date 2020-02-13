Aksaray'da darp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da darp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da darp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da bir kişiyi darbedip zorla 300 bin liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Aksaray'da darp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da bir kişiyi darbedip zorla 300 bin liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Şubat'ta, Selçuklu Mahallesi'nde oturan Ali S'nin, markete alışverişe gittiği sırada darbedilerek zorla otomobile bindirilmesi, parasının ve cep telefonunun gasbedilmesi ve silah tehdidiyle zorla 300 bin liralık senet imzalattırılması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapan ekipler, olaya karıştığı öne sürülen A.H, H.S, Ş.H, T.H. ve G.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H, Ş.H. ve T.H, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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