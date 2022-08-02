Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

02.08.2022 12:13
Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Aksaray'da, define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aksaray'da, define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeşilova köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, dağlık alanda kaçak kazı yapan E.A. (34), Ö.Ç. (29), M.H. (41) ve H.B'yi (51) gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı jeneratör, dedektör, kırıcı delici matkap, endoskopik kamera, kazma, çapa, aydınlatma sistemi, kablo ve çeşitli aletlere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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