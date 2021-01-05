Aksaray'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Ekipler, bölgeye düzenlendiği operasyonda A.G, L.A, C.A ve N.U'yu suçüstü yakaladı.

Fatih Karagümrük Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi transfer etti

Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın

Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz