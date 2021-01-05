Aksaray'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde define arayan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırımlar köyü Kaleiçi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgeye düzenlendiği operasyonda A.G, L.A, C.A ve N.U'yu suçüstü yakaladı.
Şüpheliler kazı malzemeleriyle gözaltına alınırken üst aramalarında kaçak kazıdan çıktığı değerlendirilen Helenistik Dönem'e ait 4 süs eşyası bulundu.
Kaynak: AA
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