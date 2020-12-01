Aksaray'da define arayan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da kepçeyle define arayan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hanobası köyündeki Tepe ve Bostanlı mevkilerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgeye düzenlendiği operasyonda, kepçeyle izinsiz kazı yapan Ü.Ö, M.G, Y.K, A.D, Ş.D, T.B ve Ş.D'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kepçe ile çeşitli delici aletlere el konuldu.
- Kaynak: AA
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