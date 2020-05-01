Aksaray'da denetimler sürüyor - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm kurum ve kuruluşları ile etkin bir mücadele yürütülen Aksaray'da polis ekipleri vatandaşları uyararak denetim yapıyor.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınırken, Aksaray'da da devlet millet el ele etkin bir mücadele yürütülüyor. Çalışma, denetim ve önlemler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde cadde, sokak sokak gezerek uygulamalar yapıyor. Polis otolarından anonslar yapan polis ekipleri, özellikle şehrin alışveriş yoğunluğu ve merkezindeki meydanlarda 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma sınırlandırması, maske ve sosyal mesafe kuralları kapsamında uygulamalar yapıyor. Polis ekipleri vatandaşları uyararak maske kullanımı, sosyal mesafe, yaş sınırlandırması da sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. - AKSARAY