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Aksaray'da dereceye giren 60 öğrenci Konya'yı gezdi - Son Dakika

Aksaray'da dereceye giren 60 öğrenci Konya'yı gezdi

03.01.2022 17:01
Aksaray'da dereceye giren 60 öğrenci Konya'yı gezdi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Küçük adımlarla başarıya projesi" kapsamında Eskil ilçesinde yapılan kazanım değerlendirme sınavında dereceye giren öğrenciler için Konya gezisi düzenlendi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Küçük adımlarla başarıya projesi" kapsamında Eskil ilçesinde yapılan kazanım değerlendirme sınavında dereceye giren öğrenciler için Konya gezisi düzenlendi.

İlçede her ay düzenli olarak kazanım değerlendirme sınavı yapılıyor.

Yapılan sınavda dereceye giren 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinden 60 öğrenci Konya gezisi ile ödüllendirildi.

Okul müdürleri ve öğretmenlerin rehberlik ettiği gezide öğrenciler, Mevlana'yı, Selçuklu Ecdad Parkını, Alaaddin Tepesini, Konya Medresesini, Konya Müzesini ve Konya Bilim Merkezini gezdi.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Verimli bir gezi oldu, Konya ilimizin tarihi yerlerini gezip görme şansı elde ettik. Bir sonraki geziyi sınav netini en çok arttıran öğrencilerimiz için düzenlemeyi düşünüyoruz" dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aksaray'da dereceye giren 60 öğrenci Konya'yı gezdi - Son Dakika
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