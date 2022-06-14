Taşpınar beldesinde saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede dolu ve sağanağa dönüştü. Sokak ve caddeler dereye döndü. Beldede 15 ev ile 3 mandırayı su bastı, mandıralardan birinin de çatısı çöktü. Taşpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Aksaray 'dan itfaiye, AFAD , UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.Sel sularının caddelerden aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Aksaray, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı - Son Dakika

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