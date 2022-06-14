Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı - Son Dakika
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Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı

14.06.2022 17:24
Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı

AKSARAY'ın Taşpanır beldesinde etkili olan sağanakla birlikte dereler taştı, 15 ev ile 3 mandırayı su bastı.

AKSARAY'ın Taşpanır beldesinde etkili olan sağanakla birlikte dereler taştı, 15 ev ile 3 mandırayı su bastı.

Taşpınar beldesinde saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede dolu ve sağanağa dönüştü. Sokak ve caddeler dereye döndü. Beldede 15 ev ile 3 mandırayı su bastı, mandıralardan birinin de çatısı çöktü. Taşpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Aksaray'dan itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.Sel sularının caddelerden aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı
Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı
Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı
Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı
Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı
Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı
Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı
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Kaynak: DHA

Aksaray, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı - Son Dakika

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