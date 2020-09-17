Son dakika haberleri... "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" yapıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile şehit babası ile 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Hamza Aydoğdu tarafından takdim edildi.

Şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin katıldığı Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni valilikte gerçekleştirildi.

Vali Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, "Bu vatan, bu millet, hepimiz size çok şey borçluyuz. Hepimiz evimizde, iş yerimizde huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bunu kendi nefsini vatanına feda eden, bedenini, ruhunu vatanına feda eden kahraman şehitlerimize borçluyuz." dedi.

Şehit Mustafa Ergen'in babası Erdal Ergen ile emniyet teşkilatı mensubu ve Türk Silahlı Kuvvetleri gazileri Mehmet Çeçen, Şuayip Akıncı, Yusuf Bilgiç ve Çapan Usluca'ya Devlet Övünç Madalyalarını takdim eden Hamza Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Allah hepinizden razı olsun. Rabb'im şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Annelerinden, babalarından Allah razı olsun, iyi ki varsınız, böyle evlatlar yetiştirmek dünyanın en büyük mutluluğu diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, onun imzasıyla sizlere bu madalyaları takdim ettik. Şehitlerimizin ismi, cismi kıyamete kadar kalbimizde, ruhumuzda yaşayacaktır. Allah sizi var etsin."