Aksaray'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı

27.04.2022 13:48
Aksaray'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı

Aksaray'da hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Adana'ya hasta götüren İsmail Tatar (29) idaresindeki 34 VK 8397 plakalı özel ambulans, Aksaray-Adana kara yolunun 32. kilometresinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Tatar, sağlık çalışanı Melihcan Atar (21), SMA hastası Yasemin Elif (1) ile annesi Hilal Salman (22) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aksaray'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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