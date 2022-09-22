Kazayı gören sebze satıcısı Hatice Büge, gazetecilere, "Ben burada oturuyordum. Karşıdan bir aracın geldiğini gördüm. Bir anda yanımdan geçti, aşağı yuvarlandı. Benim de olayın etkisiyle elim ayağım titredi. Kendime gelemedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da devrilen öğrenci servisinin sürücüsü öldü - Son Dakika

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