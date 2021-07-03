Aksaray'da dikilen gelinlikler Avrupa'daki gurbetçi genç kızların hayallerini süslüyor - Son Dakika

Düğünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte iş yoğunluğu artan gelinlikçiler, Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerden de gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında düğün organizasyonlarına getirilen katılımcı ve ikram kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak olmasıyla gelinlikçiler yoğun mesai harcıyor.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da 120 bine yakın gurbetçisi olan Aksaray'daki gelinlikçiler, katalog üzerinden beğenilen gelinlikleri ölçülerine uygun şekilde dikerek müşterilerine gönderiyor.

45 yıldır gelinlik diken Filiz Duran, AA muhabirine, büyük bir zevkle gelinlik diktiğini, genç kızların hayallerini süslemekten mutlu olduğunu söyledi.

Salgın dolayısıyla düğünlerin ertelendiğini ve çok sıkıntılı dönemler geçirdiklerini anlatan Duran, "1 Temmuz itibarıyla başlayan dönemle birlikte çok şükür işlerimiz tekrar eski haline geldi. Düğünlerimizin başlamasıyla birlikte siparişlerimizi aldık, satışlarımızı yapıyoruz. İşlerimiz de çok yoğun, memnunuz şu anda." diye konuştu.

Duran, geçen yıl iptal olan düğünlerin bu yıl yapılmasından dolayı, çok yoğun bir iş temposuyla çalıştıklarını ifade etti.

5'i dikimci olmak üzere 10 işçinin de işleme atölyesinde çalıştığını ancak siparişleri yetiştiremediklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Aksaray'ın gurbetçisi de bir hayli fazla. Bu manada yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için memleketlerine gelecek gurbetçilerden de çok sayıda sipariş alıyoruz. Müşterilerimiz oradan bir terziye ölçülerini aldırıyor. Gönderdiğimiz katalog üzerinden beğendikleri gelinliği dikiyor, kargoyla gönderiyoruz. Genellikle Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Avusturya'daki vatandaşlarımızdan sipariş alıyoruz. Temmuz ayı için yurt dışına 50 gelinlik siparişi aldık. Temmuz ve ağustos ayı için memleketlerinde düğün yapacak gurbetçi sayımız da çok. Onların da randevularını aldık. Geldiklerinde ölçülerini alıp hemen dikim işlerine başlayacağız."

"Sabırla bekledik pandemi sürecini"

20 Temmuz'daki düğünü için Avusturya'dan gelinlik diktirmeye memleketi Aksaray'a gelen Muradiye Alyanak ise Kovid-19 salgını dolayısıyla düğünlerini 3 kez ertelediklerini anlattı.

Sadece nikah ile evlenmeyi istemediği için düğünü ertelediklerini aktaran Alyanak, "Eş, dost ve tüm ailemiz gönlümüzce eğleneceğiz inşallah. İnsan bir kere evleniyor sonuçta. O yüzden sabırla bekledik pandemi sürecini. Gelinlik provamı yaptım her şey yolunda. Hep bir kır düğünüm olsun hayalindeydim, o yüzden kır düğünü yapıyoruz. İnşallah hayallerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.