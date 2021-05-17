Aksaray'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Öte yandan olayın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İntihar etmek için çatıya çıktı, telefonla konuşurken polis müdahale etti

Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı

Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: "Bana bir şey olmaz" dediler