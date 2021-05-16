Aksaray'da dini nikahla yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Aksaray'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, kaçan zanlı gözaltına alındı.
Hasas Mahallesi 6601. Sokak'ta ikamet eden B.Ç. ile dini nikahlı eşi Y. Ç. (44) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç, mutfaktan aldığı bıçakla Y. Ç'yi yaralayarak, olay yerinden kaçtı.
Bağrışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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