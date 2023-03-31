Aksaray'da dini nikahlı eşini öldürüp kemiklerini yakarak ahıra gömen kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Aksaray'da dini nikahlı eşini öldürüp kemiklerini yakarak ahıra gömen kadın adliyeye sevk edildi

31.03.2023 13:30
Aksaray'da dini nikahlı eşini öldürüp kemiklerini yakarak ahıra gömen kadın adliyeye sevk edildi

Aksaray'da bir ahırda kemik parçalarının bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve 2 oğlunun da aralarında yer aldığı 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da bir ahırda kemik parçalarının bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve 2 oğlunun da aralarında yer aldığı 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Merkeze bağlı Babakonağı köyünde yaşayan Kamber D'den uzun süredir haber alamayan yakınlarının başvurusuyla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 10 yıl önce ortadan kaybolan Kamber D'nin kemikleri evinin ahırında buldu.

Ekipler, Kamber D'nin dini nikahlı eşi Meliha Y. ve oğulları Mustafa D, Rıfat D. ile akraba Mehmet G. ve İbrahim Ç'yi gözaltına aldı.

Meliha Y'nin, jandarmadaki ifadesinde, dini nikahlı eşi Kamber D'yi öldürdüğünü itiraf ederek, "Kamber D, beni çok döverdi. Evine bakmazdı. Çok şiddet gördüm. Zehirledim, baktım ölmeyince çekiçle kafasına vurarak öldürdüm. Birkaç kez yaktım, kemikleri taşla ezerek ahıra gömdüm." dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Meliha Y. ve oğulları Mustafa D, Rıfat D. ile akraba Mehmet G. ve İbrahim Ç. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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Aksaray, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da dini nikahlı eşini öldürüp kemiklerini yakarak ahıra gömen kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da dini nikahlı eşini öldürüp kemiklerini yakarak ahıra gömen kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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