Aksaray'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Aksaray'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Aydın'ın (51) kullandığı 68 KC 241 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 2. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarında enerji iletim hattındaki beton direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Aydın, sevk edildiği Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.