Aksaray'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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Aksaray'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı
6 saat önce
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Murtaza Canbulut idaresindeki 68 AAK 207 plakalı özel firmaya ait hasta nakil minibüsü, Ilısu köyü girişinde devrildi.
Kaza yerine itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan Şahin Söyler yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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