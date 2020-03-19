Aksaray'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Murtaza Canbulut idaresindeki 68 AAK 207 plakalı özel firmaya ait hasta nakil minibüsü, Ilısu köyü girişinde devrildi.

Kaza yerine itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan Şahin Söyler yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güzelyurt, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:42 Kaynak: AA

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