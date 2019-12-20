Aksaray'da Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü protesto edildi - Son Dakika
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Aksaray'da Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü protesto edildi

6 saat önce

Aksaray'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yürüttüğü insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Aksaray'da Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü protesto edildi, System.String[]

Aksaray'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yürüttüğü insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Cuma namazının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Çin'i protesto için toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri, yüzlerinde Doğu Türkistan bayrağı olan maskelerle bölgedeki saldırıları resmeden dövizler taşıdı.


Burada grup adına açıklama yapan Yeşil Doğa Dernek Başkan Yardımcısı Mahmut Ulu, Aksaraylılar olarak Doğu Türkistan'ı kardeş kabul ettiklerini söyledi.

Doğu Türkistanlıların 68 yıl önce Çin Devleti'nin bölgeye girdiğinden bu yana ata yurtlarından sürüldüğünü belirten Ulu, şunları kaydetti:

"Sürekli farklı bölgelere taşınmak suretiyle demografik yapıyı bozarak sistemli bir şekilde asimile edilmek istenmiştir. Tüm dünyanın gözleri önünde ceryan eden zulüm artarak devam etmekte insanlık susmaktadır. 35 milyonluk Doğu Türkistan Türkleri can kardeşlerimiz, kan kardeşimizdir. Doğu Türkistan Türkleri Müslüman oldukları için katledilmelerini önlemek için bir kez daha Aksaray'dan tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Aksaray sivil toplum örgütleri olarak insanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden Birleşmiş Milletler Örgütü'nü yaşanan bu katliamı durdurmak üzere davet ediyoruz."

Çin Halk Cumhuriyeti, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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