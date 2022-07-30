Aksaray'da doğuştan görme engelli Meryemana'nın "görme" sevinci - Son Dakika
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Aksaray'da doğuştan görme engelli Meryemana'nın "görme" sevinci

30.07.2022 10:08
Aksaray'da doğuştan görme engelli Meryemana'nın "görme" sevinci

Aksaray'da doğuştan görme engelli Meryemana Kocaoğlan, tedavi gördüğü hastanede görme yetisi kazandı.

Aksaray'da doğuştan görme engelli Meryemana Kocaoğlan, tedavi gördüğü hastanede görme yetisi kazandı.

Sevinçli köyünde 5 çocuklu Kocaoğlan ailesinin kızları 16 yaşındaki Meryemana Kocaoğlan, yüzde 85 görme engeliyle dünyaya geldi.

Görme yetisi zamanla daha da azalan Kocaoğlan, yüzde 100'e ulaşan görme kaybı nedeniyle ilkokul 2. sınıftan ayrılmak zorunda kaldı.

Kızının tedavisi için alanında uzman doktorlarla görüşen baba Ömer Kocaoğlan, kızının göz merceğinin değiştirilmesi ile yeniden görmesinin sağlanabileceği bilgisi üzerine yardım aramaya başladı.

Türkiye'de iki özel hastanede yapılabilen ameliyatın masraflarını karşılayamayan Karaoğlan, köy muhtarı Nurettin Şener'den yardım talebinde bulundu.

Kocaoğlan ailesinin yardım talebi, köy ziyaretlerinde bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk tarafından aktarıldı.

Genç kızın sağlığına kavuşturulması ve yapılacak ameliyat ile ilgili her türlü yardımın yapılması talimatını vererek girişimlerde bulunan Vali Aydoğdu'ya hayırsever bir iş insanı da destek olmak istediğini bildirdi.

Ziyarette duygulu anlar yaşandı

Müjdeli haberi alan Meryemana Kocaoğlan'ın göz mercekleri özel bir hastanede yapılan ameliyatla değiştirildi.

Yüzde 100 görme yetisine kavuşan Meryemana'nın tedavisi devam ederken, babası ve köy muhtarı ile birlikte Vali Aydoğdu'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, duygulu anların yaşandığı ziyarette, "Meryemananın gözlerindeki ışıltıyı görmek dünyaya değer. Kızımız, belki de tam tonlarında hiç görmediği renkleri, gökyüzünün maviliğini yeni doğmuşçasına yeniden görüyor. Onun duası bizlere yeter. Yeni hayatının kendisine başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

"Dünyaya yeniden geldim"

Yaşadığı mutluluğu tarif edemeyeceğini belirten Meryemana Kocaoğlan ise hayallerini gerçekleştirmek için adeta yeniden doğduğunu belirterek, "Dünyaya yeniden geldim ve çok mutluyum. Şimdi eğitimime yeniden başlayacağım ve doktor olmak istiyorum. Tedavimle ilgili bana destek olan valimiz başta olmak üzere, hayırseverlere, muhtarımıza, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanımıza ve çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baba Kocaoğlan ise yapılan ameliyat ile kızının dünyasının değiştiğini, ailecek çok mutlu olduklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da doğuştan görme engelli Meryemana'nın 'görme' sevinci - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da doğuştan görme engelli Meryemana'nın "görme" sevinci - Son Dakika
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