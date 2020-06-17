Aksaray'da dolu 70 bin dekar arazide hasara sebep oldu - Son Dakika

Aksaray'da dolu 70 bin dekar arazide hasara sebep oldu

Aksaray'da dolu 70 bin dekar arazide hasara sebep oldu Dolu yağışının ardından yapılan hasar tespitinde 70 bin dekar ekili tarım arazisinde zarar meydana geldiği belirlenirken, Aksaray'da bu yıl yüzde 20 rekolte düşüşü ön görülüyor Aksaray'da şiddetli dolu yağışının ardından yapılan...

Aksaray'da dolu 70 bin dekar arazide hasara sebep oldu

Dolu yağışının ardından yapılan hasar tespitinde 70 bin dekar ekili tarım arazisinde zarar meydana geldiği belirlenirken, Aksaray'da bu yıl yüzde 20 rekolte düşüşü ön görülüyor

AKSARAY - Aksaray'da şiddetli dolu yağışının ardından yapılan hasar tespitinde yaklaşık 70 bin dekar ekili tarım arazisinde hasar oluştuğu tespit edilirken, bu yıl rekoltenin yüzde 20 düşüş göstereceği ön görülüyor.

Aksaray'da geçtiğimiz günlerde şiddetli dolu yağışı nedeniyle ekili tarım arazilerinde büyük çapta hasar oluşurken, Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit incelemelerinde bulundu. Yapılan incelemelerde Aksaray genelinde yaklaşık 70 bin dekar ekili tarım arazisinde hasar olduğu tespit edilirken, yapılan çalışmaların ardından hasar tespitleri Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilecek. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte ekili tarım arazileri hasar gören çiftçiler ise devletten gelecek desteği bekliyor.

Hasar tespit çalışmaları incelemelerine katılan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, ekili tarım arazileri hasar gören çiftçiler ile görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bölgesel olarak yağan şiddetli dolu nedeniyle en çok zarar gören yerler arasında bulunan Alayhan köyünü ziyaret ederek çiftçilerle görüşen Bakan Dinçer, "Aksaray'ımız Türkiye'de önde gelen iller arasında, tarımsal faaliyetler açısından. Yakın zamanda dolu felaketi ile karşı karşıya kaldı şehrimiz. Şu anda içinde bulunduğumuz mekanda, Alayhan köyünde, burada da bin 500-2 bin dekarlık bir zarar tespit edilmiş durumda. Tarım İl Müdürlüğümüz bu bölgede toplam olarak 5-6 bin dekar civarında bir zarar tespiti gerçekleştirdi. İnşallah hükümetimiz konuyla ilgili çalışmaları en kısa zamanda tamamlayıp mağdur olan çiftçilerimizin mağduriyetlerini giderecekler" dedi.

Yaklaşık 70 bin dekar ekili tarım arazisinde hasar tespit edildi

Şiddetli yağışın ardından ekili tarım arazilerinde incelemeler ve tespit çalışması başlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Ekiplerimiz dolu yağışının ardından hemen ertesi günü, pazar günü başladılar. Bugün de detaylı tespitlerimizi yapıyoruz. Tabii şu anda il genelinde yaklaşık 65-70 bin dekar ekili alanda tarımsal zararımız var doludan dolayı. Bununla alakalı çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. İnşallah çiftçilerimizi mağdur etmeden elimizden geleni, hem bakanlığımız ödeneklerinden, hem de Cumhurbaşkanlığımızdan gelecek ödenek ile yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah bir daha böyle bir afetlere yakalanmayız. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Onların her zaman yanındayız, üretimlerine devam etmelerini istiyorum" diye konuştu.

"Çiftçilerimizin zararının giderilmesini bekliyoruz"

Dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gören çiftçilerin zararlarının devlet tarafından biran önce giderilmesini beklediklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Tabii biz burada üreticilerimizin mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini istiyoruz. İlimizde geçtiğimiz günlerde de Eskil ilçesi tarafında, Hasan Dağı yöresinde olsun lokal, bölgesel olarak dolu afeti var. Üreticilerimiz ciddi şekilde sıkıntı içerisinde. Hükümetimizin bu üreticilerimize ciddi yardım yapacağına inanıyoruz. Biz de Aksaray Ziraat Odası olarak üreticilerimizin yanındayız. Bu konunun takipçisi olacağız inşallah. Tabii rekolteye ne kadar yansır? Dolunun yüzde yüz zarar verdiği yerler var. İlimizde de yüzde 10, yüzde 20 gibi rekolte düşüklüğü olur" şeklinde konuştu.

Ekili tarım arazisi tamamen zarar gören çiftçi Mehmet Ziya Ağırdan (79), "Dolu yağdı, her tarafı perişan etti. Benim aşağı yukarı 130 dekar yerimi tamamen ortadan kaldırdı. Çok büyük zararımız var. Tarım müdürümüz geldi kontrol etti. İnşallah Allah yardımcımız olur" ifadelerini kullandı.

Aksaray'da dolu 70 bin dekar arazide hasara sebep oldu

Dolu Yağışı, Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da dolu 70 bin dekar arazide hasara sebep oldu - Son Dakika Ekonomi

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