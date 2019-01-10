Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Drift Yapan Sürücülere Ceza Yağdı

Aksaray'da Drift Yapan Sürücülere Ceza Yağdı

1 saat önce

Aksaray'da otomobil ile drift yapan iki sürücüyü sosyal medya üzerinden tespit eden polis, her 2 araç sürücüsüne toplam 10 bin 255 TL para cezası keserken, araçlar 60 gün trafikten men edilerek sürücülerin ehliyetleri de 60 gün alındı.

Aksaray'da Drift Yapan Sürücülere Ceza Yağdı, System.String[]
Aksaray'da otomobil ile drift yapan iki sürücüyü sosyal medya üzerinden tespit eden polis, her 2 araç sürücüsüne toplam 10 bin 255 TL para cezası keserken, araçlar 60 gün trafikten men edilerek sürücülerin ehliyetleri de 60 gün alındı.

Aksaray'da otomobil ile drift yapan 2 sürücü polis tarafından sosyal medya üzerinden tespit edildi. Bir petrol istasyonu içerisinde drift yaparken kendisini kameraya çektiren sürücü, çekilen drift görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bir diğer drift görüntüsü de sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Hafif ticari araçla kar üzerinde drift yapan sürücü, araçları ve önündeki bir yayayı hiçe sayarak defalarca drift yaptı. Sosyal medya üzerinden araç plakalarını ve sürücülerini tespit eden Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otomobile 5 bin 10 TL, hafif ticari araca ise 5 bin 245 TL ceza kesti. Diğer yandan araçlar 60 gün trafikten men edilirken, her 2 sürücünün de ehliyetlerine 60 günlüğüne el konuldu. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Polis, Aksaray, 3. Sayfa
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