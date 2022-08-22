Düğün alışverişinden dönerken kazada yaralanan Kamile kurtarılamadı - Son Dakika
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Düğün alışverişinden dönerken kazada yaralanan Kamile kurtarılamadı

22.08.2022 11:01
Düğün alışverişinden dönerken kazada yaralanan Kamile kurtarılamadı

AKSARAY'da düğün alışverişinden dönerken nişanlısı Hüzeyfe Sevdi (25) ile birlikte trafik kazasında ağır yaralanan Kamile Yılmaz (25), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

AKSARAY'da düğün alışverişinden dönerken nişanlısı Hüzeyfe Sevdi (25) ile birlikte trafik kazasında ağır yaralanan Kamile Yılmaz (25), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin 18 Ağustos'ta kına gecesi, bir gün sonra da düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Kaza, 17 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Karataş köyü girişinde meydana geldi. Hüzeyfe Sevdi yönetimindeki 68 HA 927 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Aygün (50) yönetimindeki 42 PV 325 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüzeyfe Sevdi ile nişanlısı Kamile Yılmaz, kız kardeşi Rümeysa Sevdi (16) ve kamyon şoförü Ali Aygün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hüzeyfe Sevdi, Kamile Yılmaz ve Rümeysa Sevdi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Kamile Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yılmaz'ın bugün otopsi işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.Hüzeyfe Sevdi ile kız kardeşi Rümeysa Sevdi'in tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hüzeyfe Sevdi ile Kamile Yılmaz'ın 18 Ağustos günü kına gecesi, bir gün sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.


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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün alışverişinden dönerken kazada yaralanan Kamile kurtarılamadı - Son Dakika

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