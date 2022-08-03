Düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş eden 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş eden 8 kişi yakalandı

03.08.2022 15:23
Düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş eden 8 kişi yakalandı

Aksaray'da düğün, nişan ve asker eğlencelerinde havaya ateş açtığı tespit edilen 8 kişi jandarmanın operasyonuyla silah ve tüfeklere birlikte yakalandı.

Aksaray'da düğün, nişan ve asker eğlencelerinde havaya ateş açtığı tespit edilen 8 kişi jandarmanın operasyonuyla silah ve tüfeklere birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığının "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi çerçevesinde yaptığı çalışmalarla; düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi günlerde meydana gelebilecek üzücü olayların önlenmesi hedefleniyor. Yapılan uyarılara rağmen havaya ateş açan Rıdvan K. (28), Hüseyin B. (35), Mevlüt B. (32), Şeref K. (23), Mustafa B. (40), Hamza T. (22), Yasin P. (24) ve Veysel Y. (50) isimli şahıslar tespit edildi. Sabahın erken saatlerinde İl Jandarma Komutanlığından çıkan ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 310 adet 9 mm tabanca fişeği, 16 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 33 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca Gaz ve Ses Fişeği Atabilen Tabancalar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 6 kişiye toplam 14 bin 136 TL, izinsiz düğün yapan 6 kişiye ise Emre Aykırı Davranıştan 3 bin 486 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

YORUMLAR
500
İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı, Gürcistan'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı, Gürcistan'da yakalandı
Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş eden 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:56 ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
14:21 Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: Düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş eden 8 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement