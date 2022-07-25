Jandarma olayla ilgili olarak Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G'yi (25) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da düğünde çıkan kavgada damadın babası bıçakla yaralandı - Son Dakika

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