Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

26.07.2022 11:54
Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Aksaray'da düğünde silahla ateş açma tartışmasından çıkan kavgada damadın babasının bıçakla yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aksaray'da düğünde silahla ateş açma tartışmasından çıkan kavgada damadın babasının bıçakla yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Jandarma ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Tahsin A. (25) ve Erhan G (25) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, T.A. (17) serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Kargın köyündeki bir düğünde, damadın babası Ramazan Y, silahla havaya ateş açan gelin tarafının yakınlarını uyarmış, uyarı üzerine Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25) ile Ramazan Y. arasında tartışma başlamıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin A, Ramazan Y'yi bıçakla yaralamış, kavgada, Erdal K. (36), Tuncay Y. (43) ile Seher K. (28) darbedilerek hafif şekilde yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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