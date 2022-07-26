Merkeze bağlı Kargın köyündeki bir düğünde, damadın babası Ramazan Y, silahla havaya ateş açan gelin tarafının yakınlarını uyarmış, uyarı üzerine Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25) ile Ramazan Y. arasında tartışma başlamıştı.

Kaynak: AA

Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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