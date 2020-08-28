Aksaray'da düğünlerde silahla ateş açan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aksaray'da düğünlerde silahla ateş açan iki kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düğünlerde silah kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Düğünlerde silahla ateş açtıkları tespit edilen H.Ö. (45) ve Y.A. (49) gözaltına alındı.
Operasyonda 3 tabanca, 2 kurusıkı, 5 tüfek, 80 mermi ve 8 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:45 - Kaynak: AA
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