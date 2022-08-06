Kız arkadaşını silahla ağır yaralayan şahıstan pişkin savunma: Şaka yaparken oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kız arkadaşını silahla ağır yaralayan şahıstan pişkin savunma: Şaka yaparken oldu

06.08.2022 14:57

Aksaray'da Duygu İnce, sabah saatlerinde evine gelen erkek arkadaşı Mustafa Aral'ın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı. Polisin telefonla ulaşıp, teslim olmasını istediği Aral, olayın şakalaşırken gerçekleştiğini iddia ederek kendisini savundu.

Saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 814 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında Duygu İnce evinde, arkadaşı Mustafa Aral'ın yanında getirdiği tabancayla vuruldu. İnce'nin kolundan giren kurşun, göğsüne saplandı. İnce, kanlar içinde yere yığılırken, Aral tabancayı evde bırakıp kaçtı.

GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Döne İnce gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İnce'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kız arkadaşını silahla vurup ağır yaraladı, 'Şaka yaparken oldu' diye kendini savundu

ŞAKALAŞIRKEN OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Komşularının ifadesine başvuran polis, Mustafa Aral'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin telefonla ulaşıp teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını tabancayla şakalaşırken yanlışlıkla vurduğu öne sürdü. Mustafa Aral'ı yakalama çalışmalarını sürdüren polis, Duygu'nun nasıl vurulduğunu araştırıyor.

YORUMLAR
500
Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı Aksaraylı Börekçi: 'Vatandaş Ucuz Olsun Diye Boş Börek Soruyor, Biz de Çıkarmaya Başladık' Aksaraylı Börekçi: 'Vatandaş Ucuz Olsun Diye Boş Börek Soruyor, Biz de Çıkarmaya Başladık'
Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız arkadaşını silahla ağır yaralayan şahıstan pişkin savunma: Şaka yaparken oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 18:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kız arkadaşını silahla ağır yaralayan şahıstan pişkin savunma: Şaka yaparken oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement