Saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 814 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında Duygu İnce evinde, arkadaşı Mustafa Aral'ın yanında getirdiği tabancayla vuruldu. İnce'nin kolundan giren kurşun, göğsüne saplandı. İnce, kanlar içinde yere yığılırken, Aral tabancayı evde bırakıp kaçtı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Döne İnce gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İnce'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Komşularının ifadesine başvuran polis, Mustafa Aral'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin telefonla ulaşıp teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını tabancayla şakalaşırken yanlışlıkla vurduğu öne sürdü. Mustafa Aral'ı yakalama çalışmalarını sürdüren polis, Duygu'nun nasıl vurulduğunu araştırıyor.
Son Dakika › Güncel › Kız arkadaşını silahla ağır yaralayan şahıstan pişkin savunma: Şaka yaparken oldu - Son Dakika