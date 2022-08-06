Bu kez zam değil indirim protestosu! Onlarca kişi yolu kapattı, ekipler müdahale etti

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Döne İnce gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İnce'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aksaraylı Börekçi: 'Vatandaş Ucuz Olsun Diye Boş Börek Soruyor, Biz de Çıkarmaya Başladık'

Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kız arkadaşını silahla ağır yaralayan şahıstan pişkin savunma: Şaka yaparken oldu - Son Dakika

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