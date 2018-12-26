Aksaray'da Eğitime Kar Engeli
25 dakika önce
Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.
Aksaray
'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.
Aksaray Valisi Ali Mantı
, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık
Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.
Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:23 Kaynak: AA
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