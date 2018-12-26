Son Dakika Haberleri: Aksaray'da eğitime kar engeli

Aksaray'da eğitime kar engeli

18 dakika önce

Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

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Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:29 

Aksaray, Ekonomi
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