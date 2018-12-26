Aksaray'da eğitime kar engeli
18 dakika önce
Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.
Aksaray
'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:29
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