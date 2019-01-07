Aksaray'da Eğitime Kar Engeli
56 dakika önce
Aksaray'ın merkeze bağlı köy ve beldeleri ile iki ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Aksaray
'ın merkeze bağlı köy ve beldeleri ile iki ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Aksaray Valisi Ali Mantı
, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldeler ile Gülağaç
ve Güzelyurt
ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.
Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:53 Kaynak: AA
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