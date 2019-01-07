Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

56 dakika önce

Aksaray'ın merkeze bağlı köy ve beldeleri ile iki ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Aksaray'ın merkeze bağlı köy ve beldeleri ile iki ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldeler ile Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Gülağaç, Ali Mantı, Aksaray, Güncel
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