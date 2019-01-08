Aksaray'da Eğitime Kar Engeli
20 dakika önce
Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Aksaray
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla 9 Ocak Çarşamba
günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:31 Kaynak: AA
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