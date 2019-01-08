Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

20 dakika önce

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Aksaray'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:31 Kaynak: AA

Çarşamba İlçesi, Aksaray, Güncel
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