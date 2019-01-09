Aksaray'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.
Aksaray
'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.
Aksaray Valisi Ali Mantı
, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.
Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:52 Kaynak: AA
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