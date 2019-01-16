Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Aksaray'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

Aksaray'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Aksaray'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerde eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (1 gün) ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi yer aldı.

Karaman

Bu arada Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:20 Kaynak: AA

Aksaray, Kar, Güncel
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