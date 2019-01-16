Aksaray'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Aksaray'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.
Aksaray
'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Kar
yağışı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerde eğitime 16 Ocak Çarşamba
günü (1 gün) ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi yer aldı.
Karaman
Bu arada Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:20 Kaynak: AA
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