Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

40 dakika önce

Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Aksaray'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:45 Kaynak: AA

Aksaray, Kar, Güncel
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