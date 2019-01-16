Aksaray'da Eğitime Kar Engeli
40 dakika önce
Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Aksaray
'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Kar
yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:45 Kaynak: AA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi
Son Dakika! Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'in Ortak Basın Toplantısına Katıldı