Aksaray'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Aksaray'da eğitime kar engeli
16 dakika önce
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar yarın tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:56 Kaynak: AA
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Son Dakika Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi 22 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi