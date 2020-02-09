Aksaray'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.