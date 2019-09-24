Aksaray'da eğlence kulüplerine operasyon 5'i polis 22 kişi adliyeye sevk edildi

Fatih Aksaray'da bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i polis toplam 22 kişi adliyeye sevk edildi. \t

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Aksaray'da bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan bir suç örgütüne yönelik 15 ve 20 Eylül'de düzenlediği iki farklı operasyonda 5'i polis toplam 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olamamakla beraber yardım sağlamak, Rüşvet ve Görevi kötüye kullanmak suçlarından işlem yapılarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.