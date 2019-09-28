Aksaray'da

"El Ele Güvenli Geleceğe Proje"si kapsamında 5 bin öğrenci ile temas edilen projede öğrencilere bilgilendirme amaçlı hazırlanan broşür, defter, kalem dağıtıldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ASÜ'de eğitim gören öğrencilerin terör örgütleri ve illegal yapılanmaların faaliyetlerine katılmalarını engellemek ve öğrencileri örgütler hakkında bilgilendirmek amacıyla stant kuruldu.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant kuruldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

ABD ile ortak 7'nci hava devriyesi gerçekleşti

Nagehan Alçı ile ceza hukukçusu birbirine girdi, modaretör yayını kesti

Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı